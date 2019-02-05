Росстандарт утвердил первый в России национальный стандарт Интернета вещей (IoT), свидетельствует имеющаяся в распоряжении РИА Новости копия приказа Росстандарта.

«Утвердить предварительный национальный стандарт РФ ПНСТ-2019 «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала NB-Fi)» с датой введения в действие 1 апреля 2019 года и сроком действия до 1 апреля 2022 года», — говорится в документе.

Стандарт NB-Fi (Narrow Band Fidelity) был разработан техкомитетом «Киберфизические системы» на базе Российской венчурной компании (РВК) по инициативе Ассоциации Интернета вещей. Он основан на российской технологии, которая позволяет создавать беспроводные сети обмена данными между модемами и базовыми станциями.

Применение технологии NB-Fi в устройствах позволяет обеспечить устойчивую дальность передачи данных до 10 километров в условиях плотной городской застройки и до 30 километров в сельской местности. Перспективные области использования стандарта NB-Fi – сферы ЖКХ, электроэнергетика, логистика, транспорт, а также индустриальные IoT-решения.

В России уже разработан соответствующий приемопередатчик, выполненный в виде интегральной микросхемы. Приемопередатчик NB-Fi может применяться в разных странах, работая в нелицензируемых диапазонах частот 430—500 МГц и 860—925 МГц и передавая данные на скоростях в радиоэфире от 50 до 25,6 тыс. бит/с. Чип NB-Fi позволяет добиться высокой чувствительности приема сигнала без применения сложного антенного оборудования, сохраняя при этом сверхнизкое энергопотребление.

Как сообщил РИА Новости представитель РВК, в течение ближайших трех лет ТК «Киберфизические системы» будет проводить систематический мониторинг и оценку применения стандарта. Это позволит набрать необходимый практический опыт рыночного применения стандарта до момента перевода в статус ГОСТа. В первую очередь в мониторинг попадут кейсы применения стандарта участниками Ассоциации Интернета вещей.