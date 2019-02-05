Банк Росcии в 2018 году выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров и направил в прокуратуру уже большую часть материалов по ним для дальнейшей блокировки сайтов в судебном порядке, к остальным сайтам нелегальных форекс-дилеров прекращен доступ через регистраторы доменных имен, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«В 2018 году — 223 сайта, за два года — 352 сайта. Большая часть материалов по подобным компаниям направлена в прокуратуру для дальнейшей блокировки их сайтов в судебном порядке, остальные сайты нелегальных форекс-дилеров разделегированы через регистраторов доменных имен», — ответил он на вопрос, сколько сайтов нелегальных форекс-дилеров выявил Банк России.

Он пояснил, что значительно сократилось количество компаний с зарубежными лицензиями, предлагающих услуги российским гражданам, и многие из них сами заблокировали доступ к своим сайтам с территории РФ. Это произошло в том числе благодаря совместной работе ЦБ с регуляторами иностранных финансовых рынков, являющихся подписантами IOSCO MMoU, отметил Лях.

В частности, регулятор Кипра опубликовал на своем сайте циркуляр со ссылкой на российское законодательство, где говорится о запрете деятельности на территории нашей страны организаций, не имеющих лицензии Банка России, привел пример глава департамента противодействия недобросовестным ЦБ.

Он также рассказал, что во время переговоров с зарубежными регуляторами возникло предложение инициировать размещение на официальном сайте Банка России специального раздела «Вопрос — ответ», в том числе на английском языке, в котором зарубежные компании могли бы найти всю необходимую информацию о порядке предоставлении финансовых услуг на территории Российской Федерации, а также о соответствующих ограничениях и запретах. «Сейчас работаем над этим», — добавил Лях.

Кроме того, по его словам, выдачи нелегальных форексеров, которые занимались одноразовым фишингом, — дешевых, сделанных «на коленке» сайтов — сейчас практически прекратились.