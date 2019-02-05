Банк ВТБ запустил в январе пилотные проекты со стартапами в рамках корпоративного акселератора, организованного банком на базе GenerationS от РВК:

Data Fabric — платформу для сбора, преобразования, хранения и управления данными на основе семантических технологий;

FreshDoc — конструктор документов с использованием искусственного интеллекта;

Synpatic — технологии выделения и оценки информации из звуков и речи, анализа интонации;

VOCA-TECH — персональную речевую аналитику для отделений банка;

WantResult — технологию генерации целевых клиентов;

Ziax — роботизированную систему для кол-центров с функцией распознавания речи;

АИСТ — аналитическую информационную систему таргетирования на базе ГИС (геоинформационных систем).

Еще пять стартапов находятся на этапе проработки потенциальных бизнес-кейсов для запуска пилотов совместно с различными подразделениями банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Всего на участие в акселераторе было получено 190 заявок из России, СНГ и Европы. В рамках очного отбора банку презентовали свои проекты 32 стартапа. Для дальнейшего тестирования и пилотирования ВТБ выбрал 12, с которыми в настоящий момент продолжается работа.