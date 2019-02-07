Многие банкоматы в России работают на устаревшей операционной системе, что делает их желанной целью для хакерских атак. Однако такие преступления совершаются нечасто и под силу разве что элите мира мошенников, основная угроза банкоматам в РФ по-прежнему исходит от крепких парней с топором и кувалдой, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

«В России лидирует физический взлом, то есть вскрытие банкомата как такового. Аналогичные данные публиковались относительно недавно, в конце ноября 2018 года, когда самым эффективным методом взлома банкоматов специалисты назвали кувалду», — отметил Алексей Коняев из компании SAS, специализирующейся на разработке программного обеспечения. В 2017 году в России, по его словам, было совершено 5 тыс. атак на банкоматы, мошенники похитили более 5 млрд рублей, при этом на физические атаки пришлось около 90% взломов банкоматов.

Проблема безопасности из-за старого программного обеспечения тоже существует: банки смогут полностью обновить его только к 2020 году, рассказал Алексей Даньков из фирмы в сфере информбезопасности «Кросс Технолоджис». Но даже после этого клиентам банков не стоит терять бдительности.

Прежде чем вставить карту, эксперты советуют клиентам внимательно осмотреть банкомат: распознать вредоносную программу в прошивке таким образом невозможно, но физическое вмешательство в технику будет очевидным. Клавиатуру при введении ПИН-кода лучше закрывать рукой, даже если рядом никого нет: злоумышленники могут установить скрытую камеру.

Причем лучше пользоваться банкоматами в таких местах, где преступникам трудно установить считывающее оборудование: в отделениях банков или крупных торговых центрах. Кроме того, эксперты советуют не отказываться от услуги подтверждения по СМС обо всех операциях по счету, хоть она и стоит денег, а также установить антивирус на телефон, чтобы мошенники не могли перехватить СМС.