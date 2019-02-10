Тимер Банк предлагает оформить карту «Мир Классическая» по тарифу «Социальный». Плата за выпуск и обслуживание не взимается.

На остаток собственных средств на картсчете до 100 тыс. рублей начисляется 2% годовых, свыше — 4% годовых.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка отсутствует, в банкоматах и кассах сторонних банков составляет 1%, минимум 150 рублей.

Срок действия карт — три года. Плата за услугу «СМС-информирование» составляет 49 рублей начиная с третьего месяца.

«Данная карта предназначена для зачисления пенсий и других социальных выплат. Плюсами продукта являются бесплатные выпуск и обслуживание, а также начисление процентов на остаток», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.