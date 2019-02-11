Временная администрация Московского Вексельного Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 17 августа 2018 года, в ходе обследования финансового состояния установила, что бывшим руководством и собственниками финучреждения осуществлены операции с признаками вывода активов на сумму не менее 471 млн рублей путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, реализации имущества, продажи ценных бумаг с отсрочкой платежа. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Информация об осуществленных бывшими должностными лицами банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в Генеральную прокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ.

Напомним, в начале декабря прошлого года ЦБ сообщал, что обратился в правоохранительные органы в связи с выявлением признаков преднамеренного банкротства банка.



В сегодняшнем релизе также сообщается, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 568,3 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами 934,6 млн. Таким образом, оценка «дыры» в капитале составляет 366,3 млн рублей. Ранее публиковались данные, согласно которым «дыра» в балансе Московского Вексельного Банка на дату отзыва лицензии превышает 274 млн рублей, а на дату признания его банкротом составляет 347,3 млн. Арбитражный суд Москвы принял решение о банкротстве банка 26 ноября 2018-го, напоминают в ЦБ.

