Агентство «РИА Рейтинг» составило рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения. Регионы ранжированы по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату.

В число регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2 006 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1 699 литров), третье — Ненецкий автономный округ (1 588 литров). Кроме названных, еще в десяти регионах на среднюю зарплату можно приобрести более 1 тыс. литров бензина АИ-92: это Чукотский автономный округ, Магаданская, Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область и Республика Коми.

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 896 литров, при этом в 68 регионах показатели ниже этого уровня. Самая низкая доступность — в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 508 литров, в Кабардино-Балкарии — 517 литров. Кроме перечисленных регионов, в замыкающую рейтинг десятку с самой низкой доступностью бензина для населения входят Калмыкия (531 литр), Республика Крым (533 литра), Адыгея (534 литра), Чеченская Республика (536 литров), Ивановская область (537 литров), Алтайский край (539 литров) и Тамбовская область (545 литров).

Россия заняла 20-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина Россияне могут приобрести на среднемесячную зарплату 826 литров бензина.

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 42,52 рубля за литр в Ингушетии до 59 рублей за литр в Чукотском АО. В регионах с высокой с точки зрения покупательской способности доступностью бензина, где жители могут на свою среднемесячную зарплату приобрести более 1 тыс. литров автомобильного топлива, цены заметно выше среднероссийского уровня. Так, самый дорогой бензин, помимо Чукотского АО, продается в Магаданской области (55,68 рубля за литр), Якутии (55,35 рубля), Камчатском крае (50,09 рубля), Ненецком АО (48,89 рубля) и Сахалинской области (47,63 рубля).

«Высокие цены на топливо в данных регионах можно объяснить реализацией комплекса мер по обеспечению северных территорий страны жизненно важными товарами, которые завозятся в теплое время года по морям и рекам, так как в зимний период транспортно-грузовое обеспечение с регионами затруднено. Но, кроме представителей северных территорий России, в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 входят также Республика Крым (50,25 рубля за литр), Севастополь (49,53 рубля), Республика Адыгея (47,34 рубля) и Ставропольский край (46,91 рубля). И если высокие цены на Крымском полуострове можно объяснить продолжающимся процессом развития и интеграции регионов в составе РФ, который накладывает некоторые инфраструктурные ограничения, то присутствие в десятке других южных регионов можно объяснить разве что особенностями местного ценообразования», — комментируют авторы рейтинга.

Самая низкая стоимость бензина АИ-92 в начале 2019 года, помимо Ингушетии, зафиксирована в Томской области, Алтайском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области — не более 43 рублей за литр.



В среднем по России за 2018 год стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 9,9%. В 43 регионах рост стоимости автомобильного топлива превысил 10%. Самый быстрый рост цен (более чем на 13%) наблюдался в Чеченской Республике, Севастополе, Республике Крым, Республике Алтай и Северной Осетии — Алании. При этом в Камчатском крае, Сахалинской, Амурской областях и Приморском крае цены выросли не более чем на 5%.