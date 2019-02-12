США и Евросоюз близки к введению новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Ожидается, что новые меры будут обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в следующий понедельник и могут быть введены в течение следующих двух месяцев», — сообщило издание.

Один из источников добавил, что санкции будут направлены против тех физических лиц и компаний, которые имели прямое отношение к инциденту в Керченском проливе.

В конце января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон обсуждает с европейскими партнерами введение новых ограничений против России.

Он отмечал, что санкции могут ввести, если Россия не согласится вернуть задержанных украинских моряков и продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом.