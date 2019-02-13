Глава Минэкономразвития Максим Орешкин был удивлен данными Росстата о рекордном с 2012 года росте ВВП России на 2,3%. Об этом министр заявил в интервью «Ведомостям» . Впрочем, делать глобальные положительные выводы из этих данных он не советует.



«О цифре роста ВВП я узнал одновременно со всеми и так же удивился: напомню, что наши ожидания и публичный прогноз были 1,8%. Что касается самих цифр, с одной стороны, первая оценка Росстата показала темпы роста в 2,3% — это максимум за шесть лет. Но какие-то глобальные положительные выводы из этого делать не стоит», — сказал Орешкин.

По его словам, внутри этой цифры много разовых факторов. В частности, объяснил министр, «увеличение добычи нефти на фоне выхода из первой сделки с ОПЕК, большой вклад финансового сектора на фоне неустойчивого и опасного бума потребительского кредитования, ускорение роста запасов, также носящее краткосрочный характер».

При этом рост инвестиций еще очень далек от целевых уровней, подчеркнул он.

Росстат объяснил заявление о рекордном росте экономики Ведомство сообщило, что при расчетах опиралось на предварительную оценку основных макроэкономических показателей и статистические данные о результатах деятельности организаций за год.

«И главное, если вы посмотрите на факторы роста, поймете, что он не там, где это может ощущаться населением, — например, в изменении объемов добычи нефти. Можно однозначно сказать, что такая большая цифра — это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста», — сказал Орешкин.

По его прогнозу, уже в 2019 году можно будет увидеть замедление темпов роста. Глава Минэкономразвития вновь напомнил, что прогноз ведомства на текущий год — рост на 1,3%.