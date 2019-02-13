Американские сенаторы — демократы и республиканцы — внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях в отношении России.

Ограничения предлагается ввести за «вмешательство в выборы в США», «злонамеренное влияние в Сирии» и за «агрессию на Украине», в том числе в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы», против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора экономики России.

СМИ узнали о подготовке в США санкций против российских банков и энергетики Ранее в МИД заявляли, что санкции США в отношении российского госдолга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих американцев, а также европейцев.

Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лиц, которые «осуществляют коррупционную деятельность» от лица российского руководства. Кроме того, предлагается ввести санкции против разработки нефти-сырца в России.

Законопроект предполагает также введение санкций в отношении 24 «агентов ФСБ, которые считаются причастными» к инциденту в Керченском проливе, в ходе которого украинские суда нарушили российскую границу и были задержаны.

Еще одно предложение — ввести санкции против российского судостроительного сектора в случае «нарушения Россией принципов свободы судоходства в Керченском проливе».