Курс российской валюты в 2019—2020 годах останется примерно на текущем уровне. Рубль завершит текущий год на отметке 67 рублей за доллар, говорится в поступившем в РБК обзоре Альфа-Банка.

Курс рубля в 2019 году будет сильно зависеть от внешних факторов — санкций, повышения ставки ФРС США и интереса иностранного капитала к развивающимся рынкам, отмечают авторы доклада. Экономисты отмечают пессимизм инвесторов, причем внутренняя экономическая повестка в России мало влияет на их решения.

Минимально на курс, в отличие от 2016—2017 годов, повлияет монетарная политика ЦБ. Аналитики не видят предпосылок для снижения ключевой ставки. К тому же, как показала приостановка закупок валюты Минфином с августа по конец 2018 года, эта мера хотя и стабилизировала курс, но укрепить его не смогла. Рубль в 2018 году ослаб на 17%, завершив год на уровне 69,5 рубля за доллар после двух лет роста. Повышение цены на нефть тоже почти не отразится на курсе, утверждают в Альфа-Банке.

Альфа-Банк определил справедливую стоимость рубля на основе четырех метрик. Три из них показали, что на горизонте 2020 года рубль не укрепится по сравнению с расчетами августа 2018 года. «Рубль с большой вероятностью останется в диапазоне 65—70 рублей за доллар, нежели укрепится», — считают аналитики.

Об укреплении по сравнению с подсчетами 2018 года говорит только оценка на основе доли сырьевого экспорта в ВВП. Превысив ожидания, он вырос со 194 млрд долларов в 2017 году до 262 млрд долларов по итогам 2018-го. В результате оценка равновесного курса поменялась с 70 до 65 рублей за доллар. Второй, монетарный, подход опирается на сравнение динамики денежных индикаторов и резервов ЦБ. Оценки по нему не изменились — 70 рублей за доллар на конец 2020 года.

Курс рубля составит 62 рубля за доллар без учета премии за санкции и 69 рублей за доллар — с учетом. Эти оценки основаны на сравнении динамики промышленного производства в России и США. «С 2014 года фактический курс рубля устойчиво отклоняется от равновесного, что может говорить о возникновении на рынке постоянной премии за санкции», — подчеркивают авторы обзора. При анализе паритета процентных ставок (соотношение текущих ставок в России и США) равновесная стоимость рубля составит 63 рубля за доллар.

Курс рубля на конец 2019 года в 67 рублей за доллар адекватен реальности, если ожидаемые санкции не будут более жесткими, прокомментировал РБК прогноз Альфа-Банка главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Медведев: санкции не смогут капитально навредить экономике России По мнению премьер-министра РФ, к санкциям нужно относиться внимательно, нужно быть к ним готовыми.

«Учитывая геополитические риски в отношении России, прогнозируемый курс рубля может существенно сдвигаться в сторону ослабления. Курс в 67 рублей за доллар будет, если США введут санкции против нового госдолга, ограничат расчеты в долларах некоторым банкам, не включая крупнейшие», — отметил экономист.

Ниже рубль может упасть, если США введут санкции на любые сделки с суверенным долгом — как в отношении новых выпусков, так и в отношении текущего суверенного долга, а также против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа и нефтяной отрасли. «В таком случае давление на Россию будет уже несопоставимо выше. Учитывая риск расширения санкций, у рубля есть потенциал для ослабления к уровню 70—75 рублей за доллар», — отметил экономист.