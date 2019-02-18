Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:02 мск 66,35 рубля, курс евро повысился на 8 копеек, до 75,005 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Долгосрочным фундаментальным негативом является очередной виток ухудшения делового климата в стране в связи с арестом топ-менеджеров инвестиционной компании Baring Vostok, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«На Западе эти действия будут интерпретированы как вмешательство государства и его силовых структур в конфликт между двумя крупнейшими собственниками банка «Восточный», — комментирует эксперт.

Между тем внешний фон, продолжает он, сегодня складывается позитивным. Растет фондовая Азия, растут и американские фьючерсы, в районе пятничного закрытия держится нефть, поясняет аналитик.

По его прогнозу, рубль сегодня попытается уйти под отметку 66, отыгрывая в том числе незначительность европейских санкций. Однако для пробития отметки 65,5 пока нужны новые мощные драйверы, замечает он.