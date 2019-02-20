Житель Ирландии, имя которого не называется, стал обладателем крупнейшего в истории республики выигрыша в лотерею EuroMillions — более 175 млн евро. Об этом сообщила официальный представитель Национальной лотереи (НЛ) Мириам Донохью.

«Огромный выигрыш станет шоком для владельца билета», — заявила она в среду вещательной корпорации BBC. Это 14-й по счету выигрыш представителей Ирландии, однако нынешний — рекордный для страны, сказала Донохью.

Предыдущим обладателем крупнейшего джекпота была Долорес Макнамара из Лимерика, которая выиграла в 2005 году 115 млн евро.

Генеральный директор Национальной лотереи Дермот Гриффин, в свою очередь, посоветовал участникам лотереи «безотлагательно проверить билеты и, в случае выигрыша, подписать билет с обратной стороны, сохранить его и связаться со штаб-квартирой НЛ, где счастливчику посоветуют, как действовать дальше».

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально — в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. По правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитают делать подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупных сумм.

