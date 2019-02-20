Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,84 рубля, курс евро повысился на 5 копеек, до 74,62 рубля, следует из данных на сайте биржи.

У рубля есть шансы продолжить укрепление, полагают эксперты. Ощутимую поддержку российской валюте оказывает очередной налоговый период на фоне предстоящих 25 и 28 февраля фискальных платежей, уточняет эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Дмитрий Бабин.

«В целом же рубль остается недооцененным относительно нефтяного фактора, о чем свидетельствует нахождение рублевой стоимости нефти на трехмесячном максимуме. И только высокие санкционные риски способствуют сохранению данного дисбаланса, который может увеличиться в случае их реализации», — комментирует эксперт.

Тем временем цена нефти марки Brent немного снизилась: по данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 66,34 доллара. На стоимость нефти влияют противоречивые факторы, замечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. «С одной стороны, сокращение предложения нефти рядом стран-экспортеров в рамках ОПЕК+ и по иным причинам, с другой — рост добычи и экспорта иранской нефти, невзирая на американское эмбарго», — поясняет она.

Сегодня в 22:00 мск в США будет опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (так называемые «минутки ФРС»), из которого можно будет узнать, как много банкиров, входящих в комитет, поддерживают идею возвращения к повышению процентной ставки.

«Ожидаем сегодняшние колебания пары доллар/рубль в рамках 65,5—66,3 рубля, а пары евро/рубль — в интервале 74—75 рублей», — прогнозирует Мильчакова.