Около 30 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2019 года. Об этом сообщил 20 февраля первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии ФНС.

«Видим, что около 30 тысяч таких самозанятых зарегистрировано в системе. Видим, что каждый день увеличивается число желающих работать в этой системе», — отметил он.

Накануне, 19 февраля Силуанов поручил рассмотреть возможность ввести налог для самозанятых с 2020 года по всей России. Силуанов также отметил успешное проведение пилота по налогу для самозанятых в четырех регионах.