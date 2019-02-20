Продолжение снижения спроса россиян на наличную иностранную валюту в декабре вкупе с ростом ее предложения привело к сокращению чистого спроса в два раза по сравнению с ноябрем. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2018 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в декабре по сравнению с ноябрем 2018 года на 11% до эквивалента 5,1 млрд долларов. Спрос на доллары снизился на 14%, на европейскую валюту — на 6%, составив 3,3 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с ноябрем на 21% до 2,5 млрд долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физические лица в декабре сняли 2,6 млрд долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) выросло в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем на 15% и составило 4,1 млрд долларов. Совокупное предложение долларов увеличилось на 12%, евро — на 23% до 2,9 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно. В декабре россияне продали банкам 1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 15% по сравнению с ноябрем). На валютные счета в банках РФ физические лица в декабре зачислили 2,7 млрд долларов в эквиваленте (также плюс 15%).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в декабре в два раза по сравнению с ноябрем и составил 1 млрд долларов. Сокращение чистого спроса в большей степени было обусловлено трехкратным снижением спроса на доллары, а спрос на евро уменьшился на 35%.