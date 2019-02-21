Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

«Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП (прожиточного минимума пенсионера. — Прим. ред.) в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку», — сообщили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить.