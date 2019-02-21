Главными успехами 2018 года генеральный директор СК «Росгосстрах» Николаус Фрай назвал завершение реструктуризации компании, выход на прибыль и перелом в секторе ОСАГО, которое в 2018 году стало прибыльным.



Чистая прибыль компании в прошлом году составила 6,2 млрд рублей по ОСБУ. На 2019 год запланирована прибыль в 3,5 млрд рублей. Снижение показателя почти вдвое связано с планами инвестирования, а также с тем, что уже не будет такого, как в прошлом году, эффекта от повышения эффективности работы с убытками, уточнил Фрай.

Сборы страховых премий составили 69 млрд рублей в 2018 году против 85 млрд рублей годом ранее. В планах на 2019 год — увеличение сборов до 100 млрд рублей.

По словам Фрая, снижение сборов произошло главным образом из-за целенаправленного снижения доли в ОСАГО: с 25% в начале 2017 года до 10—11% на протяжении 2018-го. Также снижались и кросс-продажи, связанные с ОСАГО.

Сборы по ОСАГО в прошлом году составили 19,9 млрд рублей, в структуре портфеля этот вид на втором месте после страхования имущества — 21,3%. На третьем месте — каско с 13,9%.

«Произошел разворот, ОСАГО стало прибыльным, его доля уже выросла до 13,5%. Я могу предположить, что будет еще рост на несколько процентов. Но ситуация на этом рынке динамичная, в частности, в апреле вступят в силу новые правила перераспределения клиентов в системе «Единый агент» и «Е-ОСАГО Гарант». Возможно, наша доля вырастет до 15%», — сказал Фрай. Убыточность ОСАГО в 2017 году достигала 183%, сейчас она снизилась ниже 100%.

Как уточнил член совета директоров компании, финансовый директор компании Максим Шепелев, выплаты по ОСАГО в 2018 году составили 53 млрд рублей, существенно меньше, чем в 2017-м, — 99 млрд рублей. В том числе судебные выплаты снизились с 27 млрд рублей в 2017 году до 21,1 млрд рублей в 2018-м. «На 2019 год мы планируем снижение до 15 миллиардов рублей», — сообщил он.