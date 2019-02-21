На аукцион по реализации природных алмазов в необработанном виде было выставлено 246 лотов

Минфин продал 19 февраля на открытом аукционе необработанные алмазы массой до 10,8 карата на 6,9 млн долларов из Госфонда России, следует из материалов ведомства.

Аукцион проводился для участников внутреннего рынка.



«На аукцион по реализации на внутреннем рынке природных алмазов в необработанном виде (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) из Госфонда России было выставлено 246 лотов общей массой 831 168,97 карата на сумму 29 623 377,64 доллара США. Всего на аукционе продано 57 лотов общей массой 191 593,24 карата на сумму 6 887 877,42 доллара США», — говорится в документе.