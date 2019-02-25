Экспобанк ввел новый вклад «Весеннее настроение».

Сроки депозита составляют 181, 270, 366 и 550 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Доходность — 7,6—8,1% годовых.

Прием дополнительных взносов для вкладов на срок 181 день прекращается через 30 дней, на 270 и 366 дней — через 60 дней, на 550 дней — через 90 дней с даты оформления договора.

Минимальная сумма допвзноса неограниченна. Проценты выплачиваются в конце срока на текущий счет.

«Расходные операции по вкладу не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Депозит оформляется в офисах банка, а также через интернет-банк», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.