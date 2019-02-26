Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,59 рубля, курс евро повысился на 14 копеек, до 74,55 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта отступает после заявлений американского президента Дональда Трампа, который усилил аппетит к риску и обвалил цены на нефть, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

«На фоне продуктивных торговых переговоров Трамп решил отложить повышение тарифов на китайский импорт. Из-за этого повысился аппетит к риску у участников торгов, и в начале европейской сессии доллар США оказался под давлением ко всем основным валютам», — комментирует эксперт. Баррель Brent, напоминает он, подешевел на 4% после того, как Дональд Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter выразил недовольство высокими ценами на нефть и попросил «расслабиться» производителей ОПЕК.

По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 64,74 доллара. Сегодняшний день для покупателей ключевой, указывает аналитик. «Если они не смогут защитить уровень 64,5 доллара за бочку, то нас ожидает падение цен на Brent до 60,5 доллара за баррель в течение девяти дней. Для рубля это будет ударом, поскольку он останется без поддержки», — комментирует Антонов.

Сегодня, 26 февраля, в конгрессе США пройдут слушания на тему кибербезопасности, а в среду, 27 февраля, — по вопросу защиты предвыборной кампании от внешнего воздействия. «Если тема антироссийских санкций выйдет на первый план, то на дешевеющей нефти курс доллара быстро вернется к уровню 67 рублей», — прогнозирует эксперт. Он советует следить за уровнем 64,5 доллара за баррель по Brent и за тем, в какую сторону выйдет курс доллара из диапазона 65,15—65,66 рубля.

«В паре с евро рубль немного подешевел, при этом продавцы доминируют на рынке. В ближайшие два дня для пары евро/рубль ожидается движение в диапазоне 73,95—74,55 рубля», — заключает эксперт.