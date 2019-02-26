В понедельник, 25 февраля, «Росгосстрах», входящий в группу «Открытие», снизил базовый тариф на «автогражданку» для 69 территориальных групп преимущественного использования транспортных средств, сообщил член правления — руководитель блока «Автострахование» компании Дмитрий Пурсанов.



«Как мы и обещали в начале этого года, когда Банк России своим указанием расширил тарифный коридор в ОСАГО, «Росгосстрах» намерен предпринимать какие-либо шаги только после всестороннего анализа экономики «автогражданки» для того или иного региона и изучения действий конкурентного окружения. Первый этап этой аналитической работы показал, что сейчас мы имеем возможность снизить тариф для граждан — владельцев ТС категорий «В» и «BE» в целом ряде территорий: где-то сразу по всему региону, а где-то — в отдельных городах или населенных пунктах», — пояснил он.

Наиболее ощутимым изменение будет для автовладельцев из Удмуртии и Республики Коми, где базовые ставки были снижены на 15% и 14,9% соответственно. Значительным снижение будет также в Костроме (14,4%) и ряде населенных пунктов Тульской области (13,6%) и Пермского края (11,4%), в Москве и Московской области (10,2%). «Для автовладельцев на остальных территориях страны, не входящих в перечень из 69 территориальных групп преимущественного использования ТС, ставки пока остаются неизменными, какими они были в прошлом году», — уточнил Дмитрий Пурсанов.

Как сообщил в конце минувшей недели генеральный директор компании Николаус Фрай, сейчас по количеству договоров доля «Росгосстраха» достигла порядка 13,5%. «Дальнейшие наши действия будут диктоваться в первую очередь соображениями экономической целесообразности. Мы продолжаем мониторинг ситуации с убыточностью ОСАГО и допускаем вероятность дальнейшего пересмотра тарифов», — подчеркивает Дмитрий Пурсанов.