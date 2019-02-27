При масштабировании проекта по сбору биометрических данных граждан банки столкнулись с рядом проблем. Они связаны с качеством формируемых слепков лица и голоса, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме», который выступает оператором Единой биометрической системы (ЕБС).

Требования к шаблонам регламентированы отдельным приказом. Они должны поступать в Единую биометрическую систему, полностью соответствуя параметрам. Одна из причин сложностей с регистрацией биометрии кроется в неправильных настройках камер и микрофонов, отметили в компании.



Так, например, неправильно отрегулированный микрофон может вызывать его перегрузку. В результате в ЕБС отправляются биометрические данные плохого качества. Какая доля полученных шаблонов не соответствует требованиям, в «Ростелекоме» не сообщили. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что это «серьезная часть».

В крупнейших кредитных организациях, опрошенных изданием, официально отказались заявлять о каких-либо сложностях при сборе слепков лица и голоса. Однако несколько банкиров признались, что действительно с передачей биометрических данных довольно часто возникают проблемы. Система регулярно «зависает», и полученные шаблоны либо не отправляются в ЕБС вовсе, либо неясно, ушли они или нет.

Клиенты, решившие сдать биометрию, также сталкиваются с неожиданностями. Например, данные приходится сдавать по несколько раз, так как полученные образцы не всегда соответствуют требованиям. Источник, близкий к ЦБ и «Ростелекому», отметил, что зачастую время регистрации биометрии может составлять 40 минут или даже час.