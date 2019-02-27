Трансстройбанк с 27 февраля вводит «Весенний» вклад. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей.

Срок составляет 540 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 400-й день — 7,5%, с 401-го по 540-й день — 8,5%. Таким образом, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7,76%.

Дополнительные взносы предусмотрены в течение 30 дней с даты заключения договора суммами от 10 тыс. рублей.

Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Оформить депозит можно до 15 марта.

«При досрочном расторжении договора за полный расчетный период проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу, установленной для данного периода, за неполный расчетный период — по ставке вклада до востребования. Пролонгация осуществляется на условиях вклада «Ежемесячный" на срок 540 дней», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.