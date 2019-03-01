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Весенний

Трансстройбанк,

Трансстройбанк вклад

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11 467
Ставка
7,76%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,76%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 100 000 ₽ 7,76

два периода начисления процентов: с первого по 400-й день - 7,5%, с 401-го по 540-й день - 8,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Срок действия
с 27.02.2019 по 15.03.2019
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение 30 дней со дня открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за полный процентный период проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу, установленной для соответствующего процентного периода

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Ежемесячный» на срок вклада 540 дней, действующих на момент пролонгации вклада
Дата актуализации
27.02.2019 14:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 7 городах России
116
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
ОГРН
1027739582089
Сайт
www.transstroybank.ru
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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