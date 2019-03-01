два периода начисления процентов: с первого по 400-й день - 7,5%, с 401-го по 540-й день - 8,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада Срок действия с 27.02.2019 по 15.03.2019 Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; в течение 30 дней со дня открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за полный процентный период проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу, установленной для соответствующего процентного периода Автопролонгация возможна на условиях вклада «Ежемесячный» на срок вклада 540 дней, действующих на момент пролонгации вклада Дата актуализации 27.02.2019 14:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.