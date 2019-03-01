Весенний
Трансстройбанк,
Трансстройбанк вкладВсе вклады банка
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Доход
Налог
Мой доход
11 467 ₽
Ставка
7,76%
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Валюта
RUB
Ставка
7,76%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 100 000 ₽
|7,76
два периода начисления процентов: с первого по 400-й день - 7,5%, с 401-го по 540-й день - 8,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Срок действия
- с 27.02.2019 по 15.03.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение 30 дней со дня открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за полный процентный период проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу, установленной для соответствующего процентного периода
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Ежемесячный» на срок вклада 540 дней, действующих на момент пролонгации вклада
- Дата актуализации
- 27.02.2019 14:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 7 городах России
116
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
- ОГРН
- 1027739582089
- Сайт
- www.transstroybank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 505-37-73(495) 786-37-73
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