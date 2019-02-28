Численность сотрудников группы Сбербанка уменьшилась в 2018 году на 16,5 тыс. человек до 293,8 тыс. Такие данные годовой отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

Отдельно в IV квартале штат сократился на 2,4 тыс. человек.

«Штатная численность группы за IV квартал сократилась на 2,4 тыс. человек, а за весь год — на 16,5 тыс. до 293,8 тыс. сотрудников вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса», — поясняется в релизе.

Как следует из примечания банка, цифры включают соответствующий показатель по прекращенной деятельности, к которой начиная с мая 2018 года отнесен турецкий Denizbank.

В январе 2017 года глава Сбербанка Герман Греф говорил о сокращении штата кредитной организации вдвое к 2025 году (на тот момент было 330 тыс. сотрудников). К этому приведет развитие дистанционного банковского обслуживания, объяснял банкир. По его словам, Сбербанк переводит многие сервисы на дистанционное обслуживание, а впоследствии все банковские операции населения будут проводиться удаленно.

Греф прокомментировал сообщения о сокращении сети отделений Сбербанка

Масштаб сокращения сотрудников будет зависеть от того, насколько сеть отделений адаптируется к продажам новых продуктов экоcистемы банка.

До этого Греф говорил, что Сбербанк будет постепенно сокращать штат сотрудников, но резких сокращений в розничном бизнесе, где работает около 150 тыс. специалистов, и в службе инкассации не будет. В отдаленной перспективе Сбербанк намерен сократить штат до 100 тыс. человек, заявлял ранее Греф агентству Bloomberg. Высвобождаемые сотрудники смогут трудоустроиться в компаниях, которые Сбербанк будет создавать по мере трансформации бизнеса, добавлял он.

Операционные расходы группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) выросли в 2018 году на 6,6% до 664,8 млрд рублей, отдельно в IV квартале — на 8,7% в годовом выражении до 208,6 млрд, свидетельствует отчетность. Относительно квартального показателя поясняется, что «рост в основном связан с произошедшим в III квартале изменением подхода к капитализации расходов, а также с влиянием валютной переоценки регулярных расходов, номинированных в иностранной валюте. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 5,1% по сравнению с IV кварталом 2017 года».

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей

Показатель увеличился на 11,1% по сравнению с 2017 годом.