Российские банки в январе 2019 года выдали на 7,7% больше автокредитов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«По данным 4 200 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2019 года количество выданных автокредитов составило 49,4 тыс. единиц, увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (45,9 тыс.). В январе 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (4 тыс. единиц), Московской области (3,1 тыс.), Санкт-Петербурге (3 тыс.), Республике Татарстан (2,4 тыс.), Республике Башкортостан (2,3 тыс.)», — говорится в релизе.

По данным НБКИ, при этом в январе 2019-го динамика выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2018-го оказалась разнонаправленной. Так, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (+191,2%) и Архангельской (+65,9%) областях, Красноярском крае (+64,3%), Новосибирской области (+63,7%), Ханты-Мансийском АО (+22%) и Омской области (+20%).

Снижение выдачи автокредитов в январе было отмечено, в частности, в Ленинградской (-17,6%), Самарской (-7,2%) и Нижегородской (-5,9%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-5%) и Москве (-2,7%).