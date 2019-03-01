Годовой прирост реальных зарплат замедлился в январе до минимального уровня с середины 2016 года. Об этом говорится в последнем выпуске обзора Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Годовой темп прироста номинальной заработной платы продолжил замедляться и составил 5,2%, что обусловлено приближением трудовых компенсаций работников социальной сферы и культуры к целевым значениям. В примечании ЦБ поясняется, что под целевым уровнем понимается размер заработной платы, до которого должны быть доведены трудовые компенсации работников социальной сферы и культуры, согласно майским указам президента России. Для каждой категории работников устанавливается свой уровень. Как правило, он равняется средней заработной плате по региону.

«Таким образом, влияние исполнения майских указов на годовой прирост заработной платы уменьшается. Вместе с ускорением инфляции это сказалось на динамике реальной заработной платы, годовой прирост которой замедлился до 0,2% — минимума с середины 2016 года. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прекратился, и в январе 2019 года они снизились на 1,3% в годовом выражении», — отмечает ЦБ, приводя данные Росстата.

По оценкам, вклад других компонентов в изменение доходов населения, как и в 2018 году, остается отрицательным, указывают в ЦБ. «Во-первых, продолжилось снижение доходов от собственности в реальном выражении (в 2018 году они уменьшились на 8,1%). Во-вторых, наблюдался рост обязательных платежей и взносов, отрицательный вклад которых составил 1,2 процентного пункта. Это произошло в результате как увеличения процентных платежей на фоне расширения потребительского кредитования, так и роста налоговых платежей в условиях повышения собираемости и налоговой базы», — говорится в комментарии.



ЦБ также отмечает, что российский рынок труда в январе 2019 года, по его оценкам, находился вблизи равновесия. Безработица сохранилась на уровне 4,7%, что близко к инфляционно нейтральному значению.

