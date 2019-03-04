«Уралсиб» повысил ставку по программе «Рефинансирование» на 0,5 процентного пункта, теперь кредит можно получить под 11,9% (ранее — под 11,4%) годовых, а также установил единую ставку для потребительского кредита «Стандартный» — 11,9% годовых (ранее размер процентной ставки зависел от категории заемщика, суммы и срока финансирования).

Ставки действуют при оформлении личного страхования заемщика, в случае отказа или расторжения ранее оформленного договора страхования процентная ставка составит 17,9% годовых.

Рефинансирование можно оформить на сумму от 35 тыс. до 2 млн рублей, потребительский кредит — от 50 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Срок — от 13 месяцев до семи лет. При сумме финансирования до 250 тыс. рублей документ, подтверждающий доход, не требуется.

«Теперь все заемщики на равных условиях могут получить кредит под невысокую фиксированную ставку, а увеличение процентной ставки по кредитам на рефинансирование для кого-то может показаться незначительным, но, скорее, это зависит от суммы и срока финансирования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.