Рефинансирование без подтверждения дохода
Банк Уралсиб, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,40%
Сумма
до 250 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- без подтверждения дохода
417 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
количество рефинансируемых кредитов не ограничено; рефинансировать можно кредиты с обеспечением и без обеспечения, под залог транспортного средства либо под залог недвижимости, автокредит, ипотечный кредит, кредитную карту / карты
Ставки
- 11,40 %
- 35 000 ... 250 000 ₽
- 13 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 3,2 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
-
паспорт
оригинал
- заявление-анкета
- второй документ на выбор: водительские права, действующий заграничный паспорт, ИНН, СНИЛС, документ, подтверждающий доход
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
в день обращения
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
терминалы «Элекснет»; сервис "Золотая Корона"
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- решение по заявке - в день обращения;
- количество рефинансируемых кредитов не ограничено
Минусы
- небольшая сумма (без подтверждения дохода)
Особые ограничения
- на рефинансирование кредитов сторонних банков, кроме:
- кредитов созаемщика;
- кредита в иностранной валюте;
- кредитов на развитие бизнеса, кредитных линий;
- микрозаймов;
- с просроченной задолженностью;
- повышенная ставка при наличии отклонений от стандартных условий кредитования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 151 городе России
4 719
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- ОГРН
- 1020280000190
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба