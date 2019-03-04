Тимер Банк ввел новый вклад «Хит сезона». Он открывается в рублях на 540 дней. Срок депозита разделен на три периода начисления процентов, каждый период равен 180 дням: первые 180 дней — 7,2%, следующие 180 дней — 7,4%, последние 180 дней — 7,6%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7,4% годовых.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты за каждые полные периоды не пересчитываются.

Проценты выплачиваются каждые 180 дней на счет банковской карты или капитализируются.