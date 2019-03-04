Тинькофф Банк и Физтех-союз приступают к выпуску кобрендовых дебетовых карт категорий Mastercard World и Mastercard Black Edition. Их держатели автоматически становятся членами Физтех-союза и получают статус участника сообщества Физтех-союза, поясняют в Тинькофф Банке.

Физтех-союз — некоммерческое партнерство, созданное выпускниками Московского физико-технического института для реализации инфраструктурных проектов, развития научно-исследовательской деятельности института, работы с социальными инициативами и выпускниками. «Запуск кобрендовых карт несет в себе в том числе благотворительную миссию: Тинькофф Банк будет автоматически перечислять 1% от каждой покупки по этим картам в фонд целевого капитала МФТИ на цели долгосрочного развития вуза (цены товаров для клиента при этом не меняются)», — подчеркивается в релизе.

Дизайн кобрендовых карт «Тинькофф — Физтех-союз» включает изображение талисмана МФТИ, логотип института и надпись PhysTech Union на лицевой стороне. Вместе с картой представители Тинькофф Банка доставляют подарки от Физтех-союза: значок участника, буклет с информацией об организации и открытку, подписанную председателем правления Физтех-союза Дмитрием Чихачевым.

Статус участника сообщества Физтех-союза дает владельцам карт возможность общаться с другими представителями организации, предлагать свои проекты и участвовать в мероприятиях для выпускников МФТИ. Кроме того, банковскую карту «Тинькофф — Физтех-союз» можно использовать для получения пропуска на территории МФТИ и Физтехпарка.

Держатели карт также получают cash back в 7% за покупки в магазинах, расположенных рядом с МФТИ, и скидки до 10% у партнеров Физтех-союза: в сети гостиниц «Дом ученых», в кафе «Зачет» (Долгопрудный, Институтский пер., д. 6) и ресторанах «Находка» (Москва, ул. Ярцевская, д. 19), IQCafe (Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 18), «Теория» (Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 9/4).

Чтобы получить кобрендовую карту Тинькофф Банка и Физтех-союза, нужно оформить заявку на сайте, выбрав категорию карты и внеся свои контактные данные. Представитель банка свяжется для подтверждения заказа и доставит карту клиенту в удобные место и время.

Действующие студенты МФТИ могут принять участие в акции и получить карту «Тинькофф — Физтех-союз» категории Mastercard World с бесплатным обслуживанием. Для этого при оформлении карты первокурсникам достаточно отправить фотографию пропуска в МФТИ и студенческого билета, а студентам остальных курсов необходимо прикрепить еще фотографии зачетной книжки с двумя последними сессиями. Акция действует до 30 сентября 2019 года.

«Свыше 150 выпускников Физтеха занимают в «Тинькоффе» различные должности», — отмечает старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Тинькофф Банка Артем Яманов, сам выпускник МФТИ.



В банке указывают, что в апреле 2017 года «Тинькофф» открыл в МФТИ базовую кафедру «Финансовые технологии», которую возглавил директор по рискам, заместитель председателя правления Тинькофф Банка Евгений Ивашкевич, окончивший в свое время это учебное заведение. В начале 2018 года топ-менеджеры компании вместе с Олегом Тиньковым пожертвовали 100 млн рублей в фонд целевого капитала МФТИ для поддержки исследований в области искусственного интеллекта. Осенью 2018 года Тинькофф открыл в институте новую лабораторию «Финансовые технологии» и совместно с МФТИ запустил в рамках Tinkoff Generation бесплатное обучение по направлению «олимпиадная математика» для учащихся 8—11 классов.