Наиболее привлекательными для инвестирования в недвижимость признаны Уфа, Сочи и Новосибирск. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Талан», охватившего 25 крупнейших городов страны.



Эксперты проанализировали возможные уровни доходов от вложений в строительство жилья. Расчет производился по формуле, учитывающей динамику цен на первичном рынке в разрезе регионов. Причем в анализ вошли данные о стоимости квартир на каждом этапе строительства. Где-то она росла, а где-то и снижалась. В результате получился средний показатель, учитывающий инфляцию, уровень спроса и предложения, а также различные риски за период с 2016 по 2018 год. Именно 2016-й был взят в качестве отправной точки.

Лидером среди 25 крупнейших городов стал Новосибирск. Здесь был зафиксирован самый большой рост стоимости жилья в новостройках за весь строительный цикл. Он составил 27%. Далее в рейтинге расположились Казань, Сочи и Уфа с показателем 25%. Для сравнения: в самых крупных мегаполисах совокупный прирост стоимости жилья в новостройках оказался меньше. Так, в Москве за два года он составил 18,1%, а в Санкт-Петербурге — 16,8%.

Наименьший прирост стоимости в новостройках был отмечен в Красноярске, Перми и Тюмени — ровно по 8%, а также в Нижневартовске — 6%, говорится в отчете. В районе 1% показатель составил в Красноярске, Ростове-на-Дону и Твери. Наименее привлекательным для инвесторов оказался Нижневартовск. Там вложения принесли не прибыль, а убыток. Его эксперты оценили в 8%.

Стоит отметить, что показатель доходности в целом отличается от показателя динамики цен на жилье. Здесь в расчет брался не только полный цикл строительства, но и циклы продаж жилья. Как известно, значительная часть квартир распродается еще до ввода в эксплуатацию. Следовательно, на такие сделки не влияет уровень инфляции и другие риски, с которыми сталкиваются застройщики.

С учетом всех факторов наиболее привлекательными городами для вложения средств в недвижимость аналитики признали Уфу, Сочи и Новосибирск. Как следует из отчета, там инвестор при любых обстоятельствах был вправе рассчитывать на совокупную годовую доходность в размере 20%, 19% и 18% соответственно. В Москве показатель составил 11,3%, в Санкт-Петербурге — 11,9%.

Примечательно, что во многих городах инвестиции в недвижимость по уровню доходности превзошли доходы от банковских вкладов. Так, средняя годовая доходность от недвижимости за отчетный период в целом по стране составила 12%, что в полтора раза больше средней прибыли от банковских вкладов. При этом в зависимости от региона диапазон варьировался от 4% до 20%, отмечают эксперты. В целом в 20 из 25 крупнейших городов страны совокупная годовая доходность от вложений в новостройки превысила среднюю доходность по банковским вкладам, констатировали авторы исследования.