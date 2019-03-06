Банк «Уралсиб» ввел вклад «Бери выше».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей или 700 долларов. Срок — 91, 181, 367 и 732 дня. Доходность в рублях составит 6,5—7,8%, в долларах — 1,6—2,8% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Выплата процентов — в конце срока. Предложение действует до 30 апреля.

«Депозит доступен для открытия в офисе банка в случае закрытия клиентом срочного вклада в банке (досрочного или по истечении срока) в период действия настоящих тарифов», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.