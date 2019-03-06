Число страховых случаев в отношении банков — участников системы страхования вкладов выросло в 2018 году, при этом объем страховых выплат и число вкладчиков, обратившихся за получением возмещения, существенно уменьшились. Об этом свидетельствуют представленные в релизе Агентства по страхованию вкладов данные его годового отчета.

«В отчетном году в отношении банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) наступило 57 страховых случаев (в 2017 году — 41); объем страховых выплат по сравнению с 2017 годом снизился в два раза и составил 188,3 млрд рублей; число вкладчиков, обратившихся за получением возмещения, уменьшилось на 44% — с 637,8 тыс. до 356,8 тыс. человек. В целом за 15 лет функционирования ССВ произошел 481 страховой случай, общий размер страховой ответственности по которым составил 1,92 трлн рублей перед 9,3 млн вкладчиков», — указывают в АСВ.

На 31 декабря 2018 года АСВ осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 353 кредитных организациях. Под управление агентства поступило 49 кредитных организаций, завершены ликвидационные процедуры в 19 кредитных организациях. В конкурсную массу ликвидируемых кредитных организаций поступило 127,9 млрд рублей (в 2017-м — 118,3 млрд). Средний процент удовлетворения требований кредиторов в банках, в которых ликвидационные процедуры завершены за весь период деятельности агентства, — 41,5%.

Также сообщается, что в отчетном году агентством были приняты предложения Банка России об участии в санации и урегулировании обязательств четырех банков. В шести кредитных организациях процедуры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств, проводившиеся с участием АСВ, были завершены.

По состоянию на 31 декабря 2018 года АСВ участвовало в санации 22 банков.

Продолжалось и осуществление мер по повышению капитализации российских банков. Общий размер предоставленных банками, участвующими в докапитализации, кредитов и их вложений в облигации предприятий приоритетных отраслей экономики в период после получения ОФЗ вырос на 45%, или 3,039 трлн рублей.

В релизе также сообщается, что по состоянию на 31 декабря 2018 года участниками системы гарантирования пенсионных накоплений (СГПН) являлись 35 негосударственных пенсионных фондов, а также Пенсионный фонд РФ. Гарантийные случаи за время функционирования СГПН не наступали.

На указанную дату агентством осуществлялись ликвидационные процедуры в 33 НПФ, которые ранее занимались обязательным пенсионным страхованием и не вошли в систему гарантирования. Новые НПФ для осуществления процедур ликвидации в АСВ не передавались. Совокупный объем средств, направленных на расчеты с кредиторами НПФ в 2018 году, составил 7,9 млрд рублей.



Также в течение 2018 года агентство осуществляло функции конкурсного управляющего в 20 страховых организациях.