Новикомбанк с 12 марта 2019 года увеличил процентные ставки по депозитам в рублях, долларах США и евро по всем линейкам вкладов. Рост составил от 0,2 до 0,7 процентного пункта.



В частности, доходность срочного вклада «Капитал» в рублях теперь составит до 7,65 % годовых (вместо максимальной ставки 7,15% ранее); в долларах США — до 3,1% годовых (вместо 2,7% ранее); в евро — до 0,85% (вместо 0,55% ранее) в зависимости от суммы и срока вклада.

По вкладам линейки «Капитал» предоставлена возможность разместить денежные средства в долларах США на длительный срок (максимум до трех лет).

Срочный вклад по линейке «Рост» принесет доходность в долларах США до 2,55% годовых (вместо максимальной ставки 2,15% ранее); в евро — до 0,6% (вместо максимальной ставки 0,4% ранее) в зависимости от суммы и срока вклада.