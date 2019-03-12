Хоум Кредит Банк повысил ставки по некоторым вкладам.

«Два доходных года Плюс» (на 24 месяца) открывается под 8,5% (вместо 8,3%), а «Доходный год Плюс» (на 12 месяцев) — под 7,8% (ранее — под 7,5%). Доходность депозита «18 месяцев Плюс» составит 8,2% годовых (прежде — 8%).

Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

«Кабинет Плюс» (от 1 млн рублей на 12 месяцев) оформляется под 8% годовых (до этого — под 7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

По вкладу «Доходный год» процентная ставка повышена в долларах до 3,5% (вместо 2,5%) и в евро до 1% годовых (ранее — 0,5%).

Минимальная сумма депозита — 100 долларов или евро. Срок — 12 месяцев. Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.