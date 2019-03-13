Татсоцбанк ввел вклад «777». Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — 777 дней. Доходность составляет 7,77% годовых.

Предусмотрена возможность пополнения вклада в первые 30 дней с момента его открытия. Минимальная сумма допвзносов не ограничена. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств на счете: с первого по 90-й день — 0,5%, с 91-го по 180-й — 1,5%, со 181-го по 276-й — 2%, с 277-го по 365-й — 3,5%, с 366-го по 550-й — 6%, с 551-го по 776-й — 6,5% годовых», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.