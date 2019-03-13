В помесячном выражении инфляция в феврале замедлилась до 0,4%

Эффект на цены от повышения НДС исчерпан, а рост цен вернулся к уровням прошлого года. Об этом сообщается в «Картине инфляции. Март 2019 года», выпущенной Министерством экономического развития.

«В феврале 2019 года темп роста цен вернулся к уровням прошлого года, что свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС… Исчерпание эффекта повышения НДС привело к замедлению роста цен на непродовольственные товары (за исключением подакцизной продукции) примерно вдвое», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в помесячном выражении инфляция в феврале замедлилась до 0,4% с 1% в январе. Ранее Росстат сообщал, что февральская инфляция составила 0,2%.