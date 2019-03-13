Федеральная антимонопольная служба провела проверку информации по материалам СМИ о росте цен на авиабилеты в первые месяцы 2019 года и пришла к выводу, что в среднем он не превысил 5%. Такие данные приводятся в сообщении ФАС .

Основные причины роста цен на авиабилеты — увеличение топливного сбора и сокращение их предложения по льготным ценам и промоакциям, поясняет ведомство.

Напомним, газета «Коммерсант» в конце февраля написала со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами, что цены на авиабилеты за декабрь — февраль на различных направлениях выросли на 5—33%.

«По информации агентств-агрегаторов, в сообщениях прессы указывался рост стоимости «среднего чека», а не цен на авиабилеты. На показатель «среднего чека» влияют также количество пассажиров в заказе, дальность перелета, наличие обратного билета, дополнительные услуги (бронирование отелей, аренда авто, трансферы). Таким образом, рост показателя «средний чек» говорит скорее о росте спроса на туристические услуги, чем о росте цен на авиабилеты», — заключает ФАС.

Ведомство также отмечает, что доля продажи авиабилетов через агентства-агрегаторы не превышает 30%. Основным каналом продажи услуг авиакомпаний остаются их собственные интернет-сайты и офисы.



«ФАС России продолжит мониторинг цен на авиабилеты на внутрироссийских маршрутах», — обещают в ведомстве.

