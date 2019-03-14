Компания FinEx намерена запустить новый биржевой фонд, который будет инвестировать в краткосрочные госбумаги США — Treasury Bills. Как рассказал Банки.ру источник, близкий к инвесткомпании, сейчас фонд проходит процедуру листинга на Ирландской фондовой бирже.

В конце марта — начале апреля планируется запустить ETF на российской фондовой площадке. Фонд будет доступен частным инвесторам даже с небольшим капиталом. В его активы будут входить казначейские бонды с дюрацией один — три месяца, имеющие рейтинг «ААА» международных агентств. Сейчас эти бумаги торгуются с доходностью 2,4%, поэтому фонд ориентирован на тех, кому интересно защитить сбережения от рыночных рисков.



В 2014 году FinEx запустила аналогичный фонд FinEx Cash Equivalents (FXMM), в портфеле которого также есть казначейские бумаги США. Фонд хеджирует валютные риски инвесторов за счет покупки свопов overnight. С момента запуска акции FXMM выросли в 1,5 раза, до 1,5 тыс. рублей. В составе линейки биржевых фондов FinEx — также индексные фонды США, Японии, Китая, Германии, Австралии, а также фонды еврооблигаций и сырьевых активов.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru