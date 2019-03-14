Временная администрация Русского Ипотечного Банка (Москва), назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования обнаружила признаки операций по выводу активов банка посредством приобретения неликвидных ценных бумаг. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регулятора.
Кроме того, ЦБ пришел к выводу об имевшем место выводе активов из краснодарского банка «Первомайский». Как предполагает временная администрация, он осуществлялся бывшими должностными лицами банка путем кредитования заемщика, имеющего сомнительную платежеспособность, а также посредством замены ликвидных активов на активы низкого качества.
Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц указанных банков с признаками уголовно наказуемых деяний передана правоохранителям, следует из сообщений ЦБ.
Оба банка лишились лицензий 23 ноября 2018 года.
Банк России с 23 ноября 2018 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Русского Ипотечного Банка (регистрационный номер 1968, Москва) и банка «Первомайский» (регистрационный номер 518, Краснодар). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.
По предварительной оценке, стоимость активов Русского Ипотечного Банка не превышает 7,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 9,6 млрд. Стоимости активов «Первомайского» в 7,6 млрд также недостаточно для удовлетворения его обязательств, достигающих 7,9 млрд рублей.
Арбитражный суд Краснодарского края 28 января этого года признал банк «Первомайский» банкротом, напоминают в ЦБ. Иск регулятора о банкротстве Русского Ипотечного Банка должен быть рассмотрен Арбитражным судом Москвы 20 марта 2019-го.