В Совете Федерации подготовили предложения по доработке ко второму чтению в Госдуме проекта законодательных поправок, касающихся обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети Интернет на территории РФ. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Как рассказала первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, 12 марта состоялось совещание с участием представителей телекоммуникационной отрасли и экспертов. «В ходе обсуждения законопроекта в Госдуме высказывались замечания о том, что не совсем понятно, против каких конкретно угроз целостности российского Интернета направлен законопроект. Это замечание также сформулировано в отзыве правительства», — сказала она.

«Поскольку все угрозы в законе прописать нельзя — они могут меняться, появляться новые, — предлагаем в законопроекте закрепить необходимость принятия акта правительства, в котором будут прописаны порядок выявления таких угроз и их основные виды и модели», — указала сенатор.

«В связи с этим в законопроекте мы также готовы напрямую закрепить, что отдельные меры, например обязанность операторов связи выполнять установленные государством правила маршрутизации трафика, будут применяться только в случае выявления таких угроз», — пояснила парламентарий.

Бокова отметила, что вызывает дискуссию вопрос о том, должна ли сохраняться обязанность операторов связи по блокировке запрещенных ресурсов в Интернете через реестр Роскомнадзора при наличии установленных на их сетях связи программно-технических средств противодействия угрозам. В действующей редакции законопроекта такая обязанность с операторов снимается, как только они поставят на своей сети специальные средства.

«Однако мы понимаем, что технические средства противодействия угрозам объективно не будут установлены одновременно на всех сетях операторов (в России их более 15 тысяч). В результате операторы связи, у которых будут установлены такие средства, и операторы связи, у которых их не будет, окажутся в неравных условиях. В связи с этим сейчас обсуждается вариант либо полного исключения из законопроекта этой нормы, либо определения особого порядка ее вступления, например через год после принятия закона», — сказала сенатор.

По словам Боковой, чувствительной является проблема ответственности операторов связи перед абонентами в случае сбоев в сети связи в результате работы специальных средств противодействия угрозам. Сейчас в законопроекте закреплена норма, освобождающая операторов связи только от ответственности за нарушения лицензионных требований, то есть перед государством. «Скорее всего, в законопроекте мы будем предлагать закрепить случаи, при наличии которых оператор связи будет освобождаться от ответственности по договору с абонентом или его ответственность будет ограниченна. Но тогда нам следует также определить порядок, как абонент сможет получить компенсацию причиненных ему убытков», — считает член Совфеда.

Она указала, что много вопросов связано с распределением полномочий по принятию подзаконных актов между правительством, Минкомсвязью и Роскомнадзором: «Сейчас в законопроекте многое отдано Роскомнадзору. Очевидно, здесь нужно корректировать».

Бокова подчеркнула, что правительство должно принимать ключевые акты. Например, порядок централизованного управления сетями связи; порядок ведения реестра точек обмена трафиком; регулирование национальной системы доменных имен. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должно определять технические требования (например, к программно-техническим средствам противодействия угрозам, требования к сетям связи по их установке).

Роскомнадзор должен разработать регламенты проверок исполнения закона и процедурные вопросы сбора информации, считает законодатель.



«Еще одна важная тема — компенсация операторам связи расходов, связанных с установкой и последующей эксплуатацией на их сетях программно-технических средств противодействия угрозам. Сейчас в законопроекте это не предусмотрено. Однако поскольку в основу законопроекта положен принцип, что все расходы по реализации предусмотренных в нем мер государство несет за свой счет, если такие расходы объективно будут возникать у участников рынка, в законопроекте этот вопрос должен быть урегулирован», — сказала Бокова.