Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Документ подготовлен в соответствии с исполнением поручения по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года об обеспечении внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ипотечных каникул — отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление запрета для кредиторов на применение в этот период предусмотренных законодательством последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, если оно является единственным жилым помещением заемщика.

Законопроект предусматривает право заемщика, находящегося в трудной жизненной ситуации, обратиться к кредитору с требованием об установлении льготного периода сроком до шести месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение его обязательств либо уменьшен размер периодических платежей. Это право может быть реализовано заемщиком один раз в отношении предоставленного ему кредита (займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой жилого помещения, являющегося единственным пригодным для постоянного проживания заемщика, или прав требования участника долевого строительства, объектом которого является единственное жилое помещение заемщика.

По истечении льготного периода платежи, предусмотренные кредитным договором, продолжают осуществляться заемщиком в размере и с периодичностью, установленными первоначальными условиями договора. При этом те платежи, которые должны были быть уплачены заемщиком согласно первоначальным условиям кредитного договора (договора займа), но не уплачены им в связи с установлением льготного периода, уплачиваются заемщиком на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, который, соответственно, увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.