Росстат на неопределенный срок приостановит публикацию ежемесячных данных о доходах россиян и будет обнародовать лишь ежеквартальные показатели, сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков.

«Эксперты отметили, что нужно переходить на новую методику. Она более качественная, и результаты должны быть более глубокими, более обоснованными. Предполагается, что уже первый квартал мы опубликуем по обновленной методологии», — сказал Малков. При этом он отметил, что для органов власти и экспертного сообщества неприемлем переход на новую методологию без ретроспективного пересчета экономических показателей. Соответственно, сейчас Росстат пересчитывает годовые и квартальные данные начиная с итогов за 2013 год. «В РФ мы завершим эту работу в апреле, по регионам — в июне», — сказал глава Росстата.

По данным Росстата, основными новациями в новой редакции методологии стали: уточнение оценки доходов населения по статьям «Оплата наемных работников», «Доходы от предпринимательской деятельности», уточнение оценки расходов населения при покупке товаров и услуг вне торговой сети, а также расходов в зарубежных интернет-магазинах. Также новая методика уточняет оценку расходов населения на недвижимость — учитываются сделки не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Пересчет данных за 2017 год по новой методике дал следующие результаты: разница в подсчете денежных доходов населения оказалась порядка 1% (55,3 трлн рублей ранее против 56 трлн по новой методике). При этом размер ненаблюдаемых доходов в структуре денежных доходов сократился с 26% до 11,5%.

Разница денежных расходов оказалась значительно больше — в 2017 году расходы россиян составили 52,193 трлн рублей против 48,094 трлн в предыдущей редакции методологии.

Орешкин: методика расчета реальных доходов населения не нуждается в пересмотре При Росстате планируется создать общественно-методологический совет, который мог бы рассмотреть, как собираются данные, из каких источников они берутся.

Кроме того, Росстат на неопределенный срок приостановит публикацию ежемесячных данных о доходах россиян и будет обнародовать лишь ежеквартальные показатели.

«Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам [населения] предлагается приостановить. Надо признать, что при расчете ежемесячных данных у нас нет значительной части сведений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы», — пояснил Малков.