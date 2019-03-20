Уже 4 апреля в офисе Банки.ру пройдет OFFICEPARTY.

Банк «Ренессанс Кредит» проведет в офисе холдинга неформальную встречу со всеми желающими.

Вы сможете поинтересоваться планами развития банка и узнать больше о продуктах, сервисах и бренде «Ренессанс Кредита».

Ждем вас на нашей OFFICEPARTY 4 апреля в 18:00.

В программе:

• неформальная беседа с директором департамента управления банковскими продуктами банка «Ренессанс Кредит» Натальей Ищенко и начальником управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов Алексеем Грибковым;

• обсуждение продуктов и сервисов банка;

• экскурсия по офису;

• праздничный фуршет;

• подарки.

Регистрация открыта по ссылке.

Дополнительная информация: +7 (495) 665-52-55.

Адрес: Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня А, 19-й этаж.

Количество мест ограниченно!