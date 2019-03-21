Количество зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по состоянию на 19 марта 2019 года достигло 701 тыс. Доля брокерских ИИС составляет 89%, доверительного управления — 11%, сообщает пресс-служба биржи.



Свыше 70% (509 тыс.) счетов открыты новыми частными инвесторами, которые никогда не имели брокерских счетов.



Наибольшей популярностью среди инвестиций в ценные бумаги посредством ИИС пользуются акции, их доля в объеме торгов в 2019 году составляет 85%, на долю облигаций приходится 13,8% и 1,2% — на биржевые фонды (ETF и БПИФ).

Больше всего ИИС открыто клиентами Сбербанка (281 тыс. счетов), БКС (65 тыс. счетов), «Финама» (57 тыс. счетов). Лидерами по количеству ИИС среди управляющих компаний являются УК «Сбербанк Управление активами» (54 тыс. счетов), УК «Открытие» (около 13,5 тыс. счетов) и УК «Альфа-Капитал» (13,4 тыс. счетов). На настоящий момент ИИС открыты в 114 компаниях.

Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан.

Напомним, с 1 января 2015 года частные лица могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т. д.

Помимо получаемого в результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (возврат до 52 тыс. рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).