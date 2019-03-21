Авторы законопроекта об ипотечных каникулах предлагают дать возможность гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, воспользоваться этим правом несколько раз в течение года. Об этом ТАСС сообщил один из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.



«Ко второму чтению мы будем обсуждать уточнение сроков каникул. Мы обсудим вариант с многократностью возможности брать каникулы в рамках общего срока, например 12 месяцев. Это один из обсуждаемых вариантов, чтобы брать их несколько раз, но не более шести месяцев за раз, а также не более 12 месяцев за все разы», — пояснил Журавлев.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах Ипотечные каникулы продлятся до полугода.

По словам сенатора, авторы законопроекта также обсудят возможность расширения списка оснований для ипотечных каникул. Одним из таких оснований может быть беременность заемщика, сказал Журавлев.

Ранее в четверг Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.