Предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности. Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
При этом налоговая служба не получала сообщений о блокировках банками счетов плательщиков налога на профессиональный доход, подчеркнули в ФНС.
«Получать информацию о том, является ли физическое лицо налогоплательщиком налога на профессиональный доход, возможно и в автоматизированном режиме через публичный API ФНС», — указали в ведомстве.
С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не должны использовать личные счета для ведения бизнеса.