Контролируемый Газпромбанком Центр речевых технологий (ЦРТ) занялся разработкой голосового ассистента «Варвара» с поддержкой биометрии. Предполагается, что сторонние компании смогут выпускать устройства на основе «Варвары» и встраивать ее в свои сервисы, пишет «Коммерсант».

О том, что ЦРТ разрабатывает платформу для создания голосовых ассистентов под рабочим названием «Варвара», рассказали два собеседника издания, близких к компании. Сумму инвестиций и дату запуска они не называют. В ЦРТ от официальных комментариев отказались.

ЦРТ хочет развивать B2B-продукты для создания голосовых ассистентов и планирует монетизировать «Варвару» по лицензионной модели, уточняют собеседники: ее можно будет встроить в любое устройство или приложение, а также подключить из облака. Предполагается, что в «Варвару» будут встроены биометрические технологии. «Ей можно доверить приватную информацию — (доступ) к почте, мессенджерам или мобильному банку. Письма и сообщения она озвучит, только если услышит голос пользователя и распознает его как живого человека, а не запись», — уточняет один из собеседников.

Планируется, что сторонние компании будут выпускать устройства со встроенной «Варварой» под своим брендом. По словам источников «Коммерсанта», ЦРТ ведет переговоры с несколькими крупными компаниями. Выпускать собственную колонку, как сделал «Яндекс» на основе голосового помощника «Алиса», ЦРТ не планирует.

ЦРТ разрабатывает решения для распознавания и синтеза голоса, а также лицевой идентификации. Среди клиентов компании — банки, сотовые операторы, государственные и правоохранительные органы. В 2011 году ЦРТ выкупили структуры Газпромбанка.

Голосовых помощников развивают и другие российские компании, напоминает «Коммерсант». Так, «Алиса» «Яндекса» используется не только в собственных устройствах и сервисах компании, но и в партнерских «умных» колонках, например Irbis A и Elari SmartBeat, а также в «умных» часах Elari KidPhone 3G и наушниках Sony XPeria Duo. «Мы рассчитываем, что таких устройств в будущем станет еще больше», — говорят в пресс-службе «Яндекса».

Mail.Ru Group разрабатывает ассистента «Марусю», биометрия для которого также «есть в планах». «Нам кажется интересным попробовать распознавать членов семьи по голосу. Сейчас мы активно работаем над этой идеей. Мы открыты для идей и предложений сторонних компаний, в том числе производителей устройств», — уточняют в компании. По оценке вице-президента Mail.Ru Group, директора бизнес-юнита «Почта и портал» Анны Артамоновой, подобный продукт может стоить несколько миллионов долларов. «Однако надо понимать, что это лишь стартовая разработка. Любая технология непрерывно усовершенствуется и дорабатывается, и без постоянных финансовых вливаний не обойтись», — говорит она.

Тинькофф Банк планирует запустить голосового ассистента под рабочим названием «Олег» «в самое ближайшее время». Кроме того, осенью 2019 года Сбербанк планирует запустить тестовую версию голосового помощника для клиентов.



Основная задача голосовых помощников — улучшать взаимодействие с экосистемой разработчика, полагает руководитель агентства Content Review Сергей Половников, напоминая, что так Amazon сделал удобным доступ к своей торговой площадке и сервису Prime. ЦРТ же нужно искать стороннего покупателя, но те, кому нужны такие технологии, способны разработать их самостоятельно, рассуждает эксперт. «Вполне возможно, что компания сможет найти клиента, который придумает, как интегрировать ее в свои сервисы или бизнес, однако это крайне нишевая тема и вряд ли принесет прямые доходы», — полагает он.

